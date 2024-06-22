Как сообщает источник, бразильский вингер может уйти из "Балтики" в летнее межсезонье. У футболиста есть несколько предложений от клубов Российской Премьер-Лиги.
Алекс Фернандес перешел из болгарского клуба "Черно Море Варна" в "Балтику" в январе 2024 года, подписав контракт на 3 года. В чемпионате России-23/24 провел 12 матчей, в которых отметился 4 забитыми мячами.
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 "Балтика" вылетела в Первую лигу, заняв 15 место. Также высшую лигу покинули екатеринбургский "Урал" и "Сочи".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": у Алекса Фернандеса есть предложения от клубов РПЛ. Он может уйти из "Балтики"
Игрок калининградской "Балтики" Алекс Фернандес может покинуть клуб.
Фото: ФК "Черно Море"