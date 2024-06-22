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"РБ Спорт": у Алекса Фернандеса есть предложения от клубов РПЛ. Он может уйти из "Балтики"

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Игрок калининградской "Балтики" Алекс Фернандес может покинуть клуб.
Фото: ФК "Черно Море"
Как сообщает источник, бразильский вингер может уйти из "Балтики" в летнее межсезонье. У футболиста есть несколько предложений от клубов Российской Премьер-Лиги.

Алекс Фернандес перешел из болгарского клуба "Черно Море Варна" в "Балтику" в январе 2024 года, подписав контракт на 3 года. В чемпионате России-23/24 провел 12 матчей, в которых отметился 4 забитыми мячами.

Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 "Балтика" вылетела в Первую лигу, заняв 15 место. Также высшую лигу покинули екатеринбургский "Урал" и "Сочи".

Источник: "РБ Спорт"

Российские трансферы Алекс Фернандес Балтика
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