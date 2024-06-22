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Канчельскис - о Глушенкове: он уже не уедет в европейский клуб - выбрал комфорт

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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"
"Глушенков может стать основным игроком "Зенита". Ему это по силам. Если будет показывать такой же футбол, как в прошлом году, то место в старте ему гарантировано. Шансы Глушенкова уехать из "Зенита" в Европу? Думаю, он уже не уедет в европейский клуб, выбрал комфорт. Но имеет на это полное право", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".

Напомним, что нападающий Максим Глушенков перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит" за 6,3 миллионов евро - игрок подписал контракт на четыре сезона с возможностью продления на один год. Сообщалось, что Глушенков заработает в "Зените" один миллиард рублей.

В завершившемся сезоне нападающий провёл за команду Михаила Галактионова во всех турнирах 38 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и двадцать одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 11 миллионов евро. Ранее Глушенков выступал за "Крылья Советов", "Чертаново", "Спартак" и "Химки".

Андрей Канчельскис Зенит Максим Глушенков
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