"Глушенков может стать основным игроком "Зенита". Ему это по силам. Если будет показывать такой же футбол, как в прошлом году, то место в старте ему гарантировано. Шансы Глушенкова уехать из "Зенита" в Европу? Думаю, он уже не уедет в европейский клуб, выбрал комфорт. Но имеет на это полное право", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Напомним, что нападающий Максим Глушенков перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит" за 6,3 миллионов евро - игрок подписал контракт на четыре сезона с возможностью продления на один год. Сообщалось, что Глушенков заработает в "Зените" один миллиард рублей.
В завершившемся сезоне нападающий провёл за команду Михаила Галактионова во всех турнирах 38 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и двадцать одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 11 миллионов евро. Ранее Глушенков выступал за "Крылья Советов", "Чертаново", "Спартак" и "Химки".
Канчельскис - о Глушенкове: он уже не уедет в европейский клуб - выбрал комфорт
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"