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Защитник "Крыльев Советов" Бейл: прошлым летом мной интересовались ЦСКА и "Динамо"

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Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл заявил, что ранее им интересовались "Динамо" и ЦСКА.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Прошлым летом мной интересовались ЦСКА и "Динамо". Почему не ушел? У меня контракт с "Крыльями". Возможно, мой трансфер был слишком дорогим для этих клубов", - цитирует Бейла Sport24.

В завершившемся сезоне Гленн Бейл провёл за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 23 матча и отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в два миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

По итогам сезона-2023/2024 команда Игоря Осинькина заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата - самарцы набрали 41 очко в 30-ти встречах.

Крылья Советов Гленн Бейл Динамо ЦСКА
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