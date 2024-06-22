"Прошлым летом мной интересовались ЦСКА и "Динамо". Почему не ушел? У меня контракт с "Крыльями". Возможно, мой трансфер был слишком дорогим для этих клубов", - цитирует Бейла Sport24.
В завершившемся сезоне Гленн Бейл провёл за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 23 матча и отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в два миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
По итогам сезона-2023/2024 команда Игоря Осинькина заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата - самарцы набрали 41 очко в 30-ти встречах.
Защитник "Крыльев Советов" Бейл: прошлым летом мной интересовались ЦСКА и "Динамо"
Фото: ФК "Крылья Советов"