"Зенит" мощно закупается этим летом, при том, что по составу они и так сильнее всех в РПЛ. Понятно, что у них стоят большие задачи на следующий год. Но я бы не говорил, что "Зенит" гарантировано станет чемпионом в следующем сезоне. Давайте подождем, посмотрим, как другие клубы будут усиляться", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрёл нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова за 6,3 миллионов евро, а также голкипера калининградской "Балтики" Евгения Латышонка за 300 тысяч евро. Сообщалось, что петербургский клуб может оформить трансфер полузащитника "Бешикташа" Жедсона Фернандеша, а также защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна. 25-го мая 2025 года петербургскому "Зениту" исполнится сто лет.
По итогам сезона-2023/2024 команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду - сине-бело-голубые в заключительном туре одержали домашнюю победу над "Ростовом" (2:1), а московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" (0:1). Также сине-бело-голубые стали обладателями Кубка России, одержав победу в Суперфинале над калининградской "Балтикой".
Мостовой: я бы не говорил, что "Зенит" гарантировано станет чемпионом в следующем сезоне
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не считает "Зенит" явным фаворитом РПЛ в следующем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"