"Дзюба - это уже перевернутая страница. Зачем его имя постоянно мусолить? Никто не заключает с ним контракт, потому что клубы РПЛ видели игру Артема в прошлом сезоне. А так, будущее Дзюбы в футболе меня не волнует, пусть хоть мячи подает в РПЛ", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
Контракт нападающего Артёма Дзюбы с московским "Локомотивом" истёк по окончании сезона. В завершившемся сезоне форвард провёл за "железнодорожников" во всех турнирах 26 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в два миллиона евро. Ранее нападающий выступал за московский "Спартак", тульский "Арсенал", петербургский "Зенит", "Ростов" и "Томь".
По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 53 очка.
Пономарев: будущее Дзюбы в футболе меня не волнует, пусть хоть мячи подает в РПЛ
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном будущем Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"