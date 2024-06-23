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Игрок "Крыльев" Гленн Бейл рассказал об интересе со стороны других клубов РПЛ

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Защитник самарских "Крыльев Советов" Гленн Бейл поделился информацией о том, кто из клубов РПЛ интересовался им прошлым летом.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Прошлым летом мной интересовались ЦСКА и "Динамо". Почему не ушел? Возможно, мой трансфер был слишком дорогим для этих клубов", - цитирует слова игрока Sport24.

Напомним, что Бейл перешел в "Крылья Советов" из нидерландского "Эммена" летом 2021 года, подписав контракт с самарским клубом на 3 года. Всего в составе "крылышек" он провел 84 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Ранее выступал в таких клубах как нидерландские "Гронинген" и "Дордрехт".

В чемпионате России-23/24 "Крылья Советов" заняли итоговое 9 место, набрав 41 очко в 30 играх. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский "Зенит".

Гленн Бейл Крылья Советов ЦСКА Локомотив
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