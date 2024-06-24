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18-летний игрок "Пахтакора" находится на просмотре в ЦСКА

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Рустамбек Фомин, игрок "Пахтакора", пройдет просмотр в московском ЦСКА. В данный момент футболист на правах аренды выступает за узбекский "Олимпик-Мобиуз".
Источник: Pfl.uz
"Сейчас мы отправили Фомина на стажировку в ЦСКА. Фомин — сильный центральный полузащитник, очень подвижный, играет в середине поля", - цитирует слова главного тренера "Олимпика-Мобиуза" Фархода Нишанова "СЭ". Также специалист отметил, что игрок "трудолюбивый, как Аббос Файзуллаев".

Игрок принадлежит "Пахтакору", но в качестве арендованного футболиста провел сезон-2023/2024 в команде "Олимпик-Мобиуз". Также Фомин является игроком молодежной сборной Узбекистана, в составе которой дебютировал в 17 лет, сыграл 13 матчей и отличился 1 забитым мячом.

В нынешнем сезоне Рустамбек Фомин провел за "Олимпик-Мобиуз" 10 матчей в чемпионате Узбекистана и забил 1 гол.

Трансферная стоимость игрока неизвестна.

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