"Сейчас мы отправили Фомина на стажировку в ЦСКА. Фомин — сильный центральный полузащитник, очень подвижный, играет в середине поля", - цитирует слова главного тренера "Олимпика-Мобиуза" Фархода Нишанова "СЭ". Также специалист отметил, что игрок "трудолюбивый, как Аббос Файзуллаев".
Игрок принадлежит "Пахтакору", но в качестве арендованного футболиста провел сезон-2023/2024 в команде "Олимпик-Мобиуз". Также Фомин является игроком молодежной сборной Узбекистана, в составе которой дебютировал в 17 лет, сыграл 13 матчей и отличился 1 забитым мячом.
В нынешнем сезоне Рустамбек Фомин провел за "Олимпик-Мобиуз" 10 матчей в чемпионате Узбекистана и забил 1 гол.
Трансферная стоимость игрока неизвестна.
18-летний игрок "Пахтакора" находится на просмотре в ЦСКА
Рустамбек Фомин, игрок "Пахтакора", пройдет просмотр в московском ЦСКА. В данный момент футболист на правах аренды выступает за узбекский "Олимпик-Мобиуз".
Источник: Pfl.uz