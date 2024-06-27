Матчи Скрыть

Sport24: капитан молодёжной команды "Локомотива" Евгений Лукиных станет игроком "Пари НН"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нижегородцы пополнят свой состав центральным защитником молодёжной сборной России.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, "Пари НН" заключит трёхлетний контракт с капитаном молодежной команды московского "Локомотива" Евгением Лукиных.

В текущем розыгрыше Молодёжной футбольной Лиги 19-летний футболист 10 раз выходил на поле в составе "железнодорожников". В прошлом году он вместе с командой занял первое место в этом турнире.

В сентябре 2023 года Евгений дебютировал за молодёжную сборную России в товарищеском матче против сборной Узбекистана. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 100 тысяч евро.

Источник: Sport24

Локомотив Нижний Новгород Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится