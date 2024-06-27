По информации источника, "Пари НН" заключит трёхлетний контракт с капитаном молодежной команды московского "Локомотива" Евгением Лукиных.
В текущем розыгрыше Молодёжной футбольной Лиги 19-летний футболист 10 раз выходил на поле в составе "железнодорожников". В прошлом году он вместе с командой занял первое место в этом турнире.
В сентябре 2023 года Евгений дебютировал за молодёжную сборную России в товарищеском матче против сборной Узбекистана. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 100 тысяч евро.
Источник: Sport24
Sport24: капитан молодёжной команды "Локомотива" Евгений Лукиных станет игроком "Пари НН"
Нижегородцы пополнят свой состав центральным защитником молодёжной сборной России.
Фото: ФК "Локомотив"