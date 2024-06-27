"Зенит" активно покупает. Это, может, расстраивает болельщиков других команд, но в Петербурге эти чувства мало кого волнуют. "Зенит" и так каждый сезон борется за высокие места, а в следующем году клубу исполнится 100 лет — еще один повод выдать результат", - сказал Туфрин.
В это летнее трансферное окно сине-бело-голубые потратили больше других клубов РПЛ. В команду Сергея Семака пришли голкипер Евгений Латышонок из калининградской "Балтики", нападающий "Локомотива" Максим Глушенков, защитники Юрий Горшков из самарских "Крыльев Советов" и Сергей Волков из "Краснодара".
В прошедшем сезоне "Зенит" в шестой раз подряд завоевал золотые медали чемпионата России, набрав 57 очков. Второе место занял "Краснодар", бронза досталась московскому "Динамо". Петербуржцы также стали обладателями Кубка и Суперкубка страны.
Источник: "РБ Спорт"
Туфрин: покупки "Зенита" расстраивают болельщиков других команд, но в Петербурге эти чувства мало кого волнуют
Бывший президент "Зенита" Леонид Туфрин прокомментировал о трансферной компании петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"