"Данный матч показал, что у Грузии есть команда. Мы видели, как после потерь мяча Хвича опускался в оборону и играл до самого последнего отбора. Всё было закономерно, а Кварацхелия ещё раз доказал, что он один из лучших в Европе. На фоне Роналду он явно выглядел предпочтительней по всем моментам", - сказал Сёмин.
Сборная Грузии, которая впервые в своей истории играет на чемпионате Европы, благодаря победе над сборной Португалии вышла в плей-офф турнира. В группе F грузинская команда играла с португальцами, Турцией и Чехией. Грузины набрали четыре очка и заняли третье место, которое позволило им пройти дальше. В победном матче с Португалией Хвича забил гол уже на второй минуте, во втором тайме нападающий Жорж Микаутадзе укрепил преимущество.
В 1/8 финала сборная Грузии встретится с национальной командой Испании, встреча пройдет 30 июня.
Источник: "Чемпионат"
Сёмин: Кварацхелия доказал, что он один из лучших в Европе. На фоне Роналду он выглядел предпочтительней
Бывший тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Сёмин оценил игру лидера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в третьем матче группового этапа чемпионата Европы с Португалией (2:0).
Фото: AFP 2024 / INA FASSBENDER