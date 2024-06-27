"Мы минут 15 разговаривали. После этого была тренировка, на которой я ожидал, что команда будет убита. Но я был очень приятно удивлён: после нашего разговора у ребят появились эмоции, подсказ, смех. Посыл был в том, что, пока бьются наши сердца, мы обязаны идти вперёд. Сдаваться можно, только когда ты мёртв", - сказал Адиев.
Во второй половине сезона грозненский "Ахмат" шел в зоне вылета, грозненцы рисковали вылететь из высшего футбольного дивизиона России. Разгромное неожиданное поражение случилось в домашней игре 24-го тура с калининградской "Балтикой". Калининградцы забили семь мячей, хозяева ответили лишь одним забитым мячом. Это поражение стало крупнейшим в истории команды из Грозного. После этого матча подопечные Магомеда Адиева выдали серию из пяти побед подряд. В итоге она позволила "Ахмату" досрочно гарантировать себе место в Российской Премьер-Лиге, клуб занял 10-е место, набрав 35 очков.
Руководство "Ахмата" продлило соглашение с Магомедом Адиевым еще на два года. Ранее российский тренер совмещал работу в Грозном и в сборной Казахстана, но в конце сезона отказался от работы в национальной команде.
Источник: "Чемпионат"
Тренер "Ахмата" Адиев - о поражении 1:7 от "Балтики": сдаваться можно, только когда ты мёртв
Главный тренер "Ахмата" Магомед Адиев рассказал, что сказал игрокам после разгромного поражения от "Балтики" (1:7) в прошедшем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"