Матчи Скрыть

Злостных неплательщиков алиментов могут лишить посещения футбольных матчей

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерена запретить злостным неплательщиков алиментов посещать футбольные матчи и другие спортивные мероприятия.
Фото: ФК "Динамо"
Судебные приставы, Минюст и другие заинтересованные ведомства прорабатывают законодательные инициативы, в числе которых рассматривается запрет на посещение спортивных мероприятий гражданам, которые регулярно не платят алименты, рассказал директор ФССП Дмитрий Аристов.

"Как правило, стоимость входных билетов на спортивные соревнования является высокой, а само посещение носит развлекательный характер", - подчеркнул он.

По его словам, рассматривается возможность приостанавливать действие или отказывать в оформлении FAN ID.

Источник: ТАСС

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