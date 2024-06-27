Центральный защитник турецкого "Истанбула" Лео Дуарте может перейти в "Краснодар". По сообщениям "РБ Спорт", клубы находятся в продвинутых переговорах по трансферу. Ранее сообщалось, что российский клуб может покинуть центральный защитник Хуниор Алонсо. По данным СМИ, парагваец рассчитывает сменить команду летом.
В августе 2019-го года итальянский "Милан" заплатил бразильскому "Фламенго" за трансфер Дуарте 10.6 миллиона евро. В январе 2021-го года бразилец был отправлен в аренду в "Истанбул", который в последствии подписал с футболистом полноценный контракт. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
В минувшем сезоне на счету Дуарте 30 матчей в турецкой Суперлиге. В них 27-летний центральный защитник отметился двумя забитыми мячами. Трансферная стоимость Лео Дуарте, по оценке Transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.
"РБ Спорт": "Краснодар" находится в продвинутых переговорах по экс-защитнику "Милана" Дуарте
"Краснодар" нацелился на усиление линии обороны бразильским защитником Лео Дуарте.
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