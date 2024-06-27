"Абаскаль - хороший, квалифицированный тренер. Работа в "Спартаке" определенно пошла ему на пользу. Думаю, он набрался там опыта, прогрессировал. Я надеюсь, что в "Гранаде" он будет работать успешно. На мой взгляд, Абаскаль способен вернуть команду в Ла Лигу", - заявил Эспина.
Испанский тренер Гильермо Абаскаль был уволен из московского "Спартака" 15-го апреля 2024-го года. В оставшихся матчах сезона красно-белыми руководил в статусе исполняющего обязанности главного тренера экс-ассистент Абаскаля Владимир Слишкович. Под его руководством команда завершила сезон на 5-й строчке с 50-ю очками в 30-ти матчах.
Главным тренером "Спартака" со следующего сезона станет сербский специалист Деян Станкович. Гильермо Абаскаль, в свою очередь, принял предложение испанской "Гранады", которая по итогам прошлого сезона вылетела из элитного дивизиона Испании.
Источник: "РБ Спорт"
Жураналист Эспина: Абаскаль набрался в "Спартаке" опыта. Он способен вернуть "Гранаду" в Ла Лигу
Испанский журналист Антонио Эспина прокомментировал назначение главным тренером "Гранады" экс-наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: "Матч ТВ"