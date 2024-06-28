"Раз "Зенит" делает такие приобретения, значит, там допускают, что кто-то уйдет в межсезонье. Иностранцы со временем тоже покинут клуб. Поэтому они начали готовить новую команду с акцентом на российских игроков", - сказал Тарханов.
В это летнее трансферное окно сине-бело-голубые на данный момент потратили больше остальных клубов РПЛ. Петербуржцы купили из калининградской "Балтики" голкипера Евгения Латышонка, нападающего Максима Глушенкова из московского "Локомотива и подписали двоих защитников Юрия Горшкова из самарских "Крыльев Советов" и Сергея Волкова из "Краснодара".
В прошедшем сезоне команда Сергея Семака сделала "золотой требл", выиграв чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. Новый сезон сине-бело-голубые начнут с матча за Суперкубок против серебряного призера "Краснодара", встреча пройдет 13 июля в Волгограде.
Источник: "РБ Спорт"
Тарханов: "Зенит" начал готовить команду с акцентом на российских игроков
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал летнюю трансферную компанию петербургского "Зенита" по покупке российских футболистов.
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