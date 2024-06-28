По информации источника, петербургский клуб намерен предложить итальянцам 25 миллионов евро за сербского футболиста.
Илич два последнего сезона выступает за "Торино", до этого серб играл за "Верону". В прошедшем сезоне 23-летний центральный полузащитник принял участие в 31 матче Серии А, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами. Иван принял участие в чемпионате Европы-2024, где провёл три матча в составе сборной Сербии и отметился голевой передачей.
Действующее соглашение Илича с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
Напомним, ранее сине-бело-голубые совершили трансфер голкипера Евгения Латышонка из "Балтики", нападающего Максима Глушенкова из московского "Локомотива", а также подписали двоих защитников Юрия Горшкова из самарских "Крыльев Советов" и Сергея Волкова из "Краснодара".
Источник: Tuttosport
Tuttosport: "Зенит" намерен приобрести полузащитника сборной Сербии за 25 млн евро
Петербургский "Зенит" планирует приобрести полузащитника сборной Сербии и итальянского "Торино" Ивана Илича.
Фото: "Чемпионат"