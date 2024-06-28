"Я много раз уже говорил о том, что совмещение постов не приветствую. Совмещение не идет ни на пользу, ни во вред, но когда "Ростов" идет на седьмом?восьмом месте, никто не говорит о том, что от совмещения страдает основной клуб, который Карпин возглавляет. Нравится Карпину совмещать посты в "Ростове" и в сборной - пожалуйста", - высказался Мостовой.
Сегодня, 28 июня, Российский футбольный союз объявил о новом контракте с Валерием Карпиным, трудовое соглашение с 55-летним российским специалистом продлили на четыре года, до 2028-го. Карпин возглавляет сборную России с 2021 года, с этого времени команда под его руководством провела семь официальных матчей отборочного турнира к чемпионату мира, а также десять товарищеских игр. В 2024 году россияне одержали две победы над сборной Сербии (4:0) и сборной Белоруссии (4:0).
Отметим, что Валерий Карпин совмещает работу в сборной с работой в "Ростове". В прошлом сезоне желто-синие заняли седьмое место, набрав 43 очка.
Источник: "Матч ТВ"
Мостовой - о продлении контракта Карпина в сборной: много раз говорил, что совмещение постов не приветствую
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Ростов"