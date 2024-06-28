Московский "Спартак" может отпустить нападающего Александра Соболева в "Зенит". Как сообщает Metaratings, Деян Станкович, который с нового сезона будет руководить красно-белыми, не против продажи форварда, поскольку видит, что тот потерял мотивацию.
По данным источника, Станкович не будет препятствовать переходу Соболева в "Зенит", а на позицию нападающего планируется трансфер Виллиана Жозе из "Бетиса".
Ранее сообщалось, что "Зенит" и "Спартак" ведут переговоры о возможном переходе Александра Соболева. Сам 27-летний футболист, по данным СМИ, настаивает на переходе и дает понять своему нынешнему клубу, что настроен сменить команду.
Сумма сделки, по версии разных источников, может составить от 12-ти до 30-ти миллионов евро. Самому игроку в случае осуществления трансфера будет предложен контракт с увеличением зарплаты.
Metaratings: Станкович не против трансфера Соболева в "Зенит", тренер не настаивает на сохранении игрока
Новый главный тренер "Спартака" Деян Станкович готов отпустить форварда команды Александра Соболева в "Зенит".
Фото: официальный сайт "Спартака"