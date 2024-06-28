"Марио Митай прибудет в расположение клуба ориентировочно 10 июля", - сообщает "СЭ" со ссылкой на пресс-службу "железнодорожников".
Марио Митай принимал участие в Чемпионате Европы-2024 в Германии в составе сборной Албании. По итогам группового этапа албанская сборная заняла последнее место в группе с Испанией, Италией и Хорватией и завершила выступления на турнире.
20-летний левый защитник "Локомотива" Марио Митай принял участие во всех трех матчах своей сборной на Евро-2024, отыграв все 270 минут без замен.
Помимо 3-х матчей на Евро, в завершившемся сезоне на счету Митая 27 матчей в составе "Локомотива" в РПЛ и Кубке России. Контракт албанца с красно-зелеными действует до лета 2027-го года.
Стало известно, когда защитник Марио Митай вернется в "Локомотив" после Евро-2024
Пресс-служба московского "Локомотива" сообщила, какого числа ждут прибытия в расположение команды защитника Марио Митая.
Фото: официальный сайт "Локомотива"