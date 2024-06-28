"Разговоры с клубами есть, движения есть, но какие клубы - не скажу. Времени еще много. Можно сказать, что в Европе пока все спят. Мы никуда не спешим. Мацей хочет выступать там, где будет больше игровой практики, он еще не наигрался в футбол", - цитирует Орещука "РБ Спорт".
Ранее Роман Орещук заявил, что его клиент покинул клуб до истечения контракта, подписав все необходимые бумаги. По ходу сезона агент несколько раз заявлял, что защитник хотел бы остаться в "Рубине".
В текущем сезоне Мацей Рыбус провёл за казанский "Рубин" во всех турнирах восемь матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 150 тысяч евро. Ранее польский защитник выступал за "Спартак", "Локомотив", "Лион", "Легию" и "Терек" (нынешний "Ахмат").
По итогам сезона-2023/2024 команда Рашида Рахимова заняла восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 42 очка.
Футбольный агент Роман Орещук высказался о будущем экс-защитника "Рубина" Мацея Рыбуса
Футбольный агент Роман Орещук, представляющий интересы экс-защитника "Рубина" Мацея Рыбуса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Рубин"