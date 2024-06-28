По информации источника, полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отказывается от перехода в любой другой российский клуб, игрок дал понять, что хочет либо остаться в клубе, либо уехать за границу. Стороны проведут третью встречу по обсуждению контракта.
Напомним, что ранее Вадим Шпинёв заявил, что его клиент покинет "Локомотив", так как клуб предложил условия контракта, которые не устраивают сторону игрока. В завершившемся сезоне Антон Миранчук провёл за "железнодорожников" во всех турнирах 38 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и семью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом истекает 30-го июня.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": Антон Миранчук отказывается переходить в любой российский клуб, кроме "Локомотива"
Полузащитник Антон Миранчук отказывается от перехода в любой российский клуб, кроме московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"