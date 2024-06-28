"Пускай совмещает, я не вижу в этом ничего страшного. Главное сейчас как можно скорее вернуться на европейскую арену, чтобы играть в квалификационных матчах на международные турниры", - цитирует Канчельскиса "СЭ".
Сегодня, 28-го июня, Российский футбольный союз объявил о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным на четыре года. Напомним, что Валерий Георгиевич возглавил национальную команду России в 2021 году, сменив на этой должности Станислава Черчесова, и совмещает пост с работой в "Ростове". Ранее Карпин возглавлял московский "Спартак", армавирское "Торпедо" и испанскую "Мальорку".
В 2024 году сборная России одержала домашнюю победу над Сербией в товарищеском матче со счётом 4:0, а также на выезде разгромила национальную команду Белоруссии с аналогичным счётом. Сообщалось, что Россия может провести ещё одну встречу с Белоруссией, а также сыграть с командами из Африки.
Канчельскис: пускай Карпин совмещает посты, я не вижу в этом ничего страшного, главное сейчас - вернуться в Европу
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о продлении контракта Валерия Карпина с РФС.
Фото: РФС