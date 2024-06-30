"Мы общаемся с "Оренбургом" по переходу Явада. Скоро он станет игроком этой команды", - цитирует агента Алирезы Никуманеша Sport24.
В минувшем сезоне форвард Джавад Агаейпур сыграл за "Эстеглаль Хузестан" 30 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи на партнеров. В активе 24-летнего нападающего один матч за национальную сборную Ирана.
"Оренбург" финишировал на 12-й строчке в РПЛ, набрав 31 очко в 30 сыгранных турах.
Агент подтвердил переход форварда сборной Ирана Агаейпура в "Оренбург"
Нападающий сборной Ирана и команды "Эстеглаль Хузестан" Джавад Агаейпур продолжит карьеру в России.
Фото: Global Look Press