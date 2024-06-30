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В ЦСКА рассказали о состоянии травмированного хавбека Мухина

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Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о самочувствии полузащитника Максима Мухина.
Фото: ПФК ЦСКА
"Максим Мухин находится на этапе реадаптации к тренировкам в общей группе. Специфичная нагрузка будет постепенно повышаться", - приводит слова Безуглова "Матч ТВ".

Напомним, опорный полузащитник Максим Мухин получил травму во время выездной игры в рамках 12-го тура РПЛ с казанским "Рубином" в октябре прошлого года. В начале ноября футболист перенес операцию и был вынужден пропустить большую часть минувшего сезона.

Новый сезон чемпионата России стартует 19 июля. В первом туре ЦСКА в гостях сыграет против "Ростова".

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