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Ерохин: болельщикам было важно, чтобы "Зенит" сравнялся со "Спартаком" по количеству титулов

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Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказался по поводу гегемонии сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"
"Мы встречались с нашими болельщиками, которые не могут посещать матчи. Они нам говорили, что нас поддерживает огромное количество людей. Этот сезон был важен для наших болельщиков и для команды в целом, потому что мы смогли сравняться со "Спартаком" по количеству чемпионских титулов", - сказал Ерохин.

Петербургский "Зенит" в прошедшем сезоне завоевал очередное чемпионство, которое стало шестым за последние шесть сезонов. Всего у клуба с берегов Невы десять титулов чемпионов России. В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги "Зенит" набрал 57 очков, опередив своих ближайших конкурентов, московское "Динамо" и "Краснодар", всего на один балл. Первый тур чемпионата России сезона 2024-25 начнется 21 июля, петербуржцы сыграют в гостях с казанским "Рубином".

Источник: "Чемпионат"

Александр Ерохин Зенит Спартак
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