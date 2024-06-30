"Некоторые клубы РПЛ действительно проявляют интерес к Алексу. Посмотрим, что будет в ближайшее время", - цитирует агента "РБ Спорт".
Алекс Фернандес, играющий на позиции правого флангового нападающего, выступает за "Балтику" с февраля этого года. Контракт 22-летнего бразильского игрока с калининградским клубом рассчитан до июня 2027 года. За балтийцев форвард провел 18 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одним голевым ассистом.
Агент нападающего "Балтики" Фернандеса: некоторые клубы РПЛ действительно проявляют интерес к Алексу
Агент вингера "Балтики" Алекса Фернандеса Эдуардо Пинейро заявил, что игрок может остаться в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"