- У Вильмара еще три года контракта. Он счастлив в "Зените". Барриос проводит каждую минуту на поле. Он никуда не уйдет. Он сыграл больше минут, чем любой другой игрок с момента перехода в "Зенит", с ним в составе клуб был практически непобедим. Я уверен, что все в клубе знают об этом. Интерес других клубов? Интерес есть отовсюду. Но Барриос счастлив остаться в "Зените".
Вильмар Барриос, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в "Зенит" из "Боки Хуниорс" в феврале 2019 года. Нынешний контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне 30-летний хавбек провел 39 матчей за сине-бело-голубых в чемпионате, Кубке и Суперкубке России, в которых отличился двумя результативными передачами. Всего на счету колумбийца 3+6 по системе гол плюс пас в 189 играх за российскую команду.
Напомним, по итогам сезона 2023/2024 Барриос стал самым титулованным легионером в истории российской Премьер-лиги, завоевав с "Зенитом" 11 трофеев.
Источник: "СЭ"
Агент: интерес есть отовсюду. Но Барриос счастлив остаться в "Зените"
Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы хавбека "Зенита" Вильмара Барриоса, рассказал о будущем игрока в клубе.
Фото: Чемпионат.com