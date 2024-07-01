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В ЦСКА сообщили, когда вратарь Тороп сможет тренироваться в общей группе

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Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, когда голкипер Владислав Тороп приступит к тренировкам в общей группе.
Фото: "Матч ТВ"
- Реабилитация Владислава Торопа идет опережающими темпами, можно уже уверенно рассчитывать на то, что к первому официальному матчу сезона он будет в общей группе. При этом, с большой доли вероятности, маска в долгосрочной перспективе ему не потребуется.

Напомним, вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп получил перелом костей лицевого отдела черепа и сотрясение мозга 15 мая, во время финального матча Пути РПЛ Кубка России против "Зенита" в столкновении с защитником соперника Нуралы Алипом. После чего 20-летний игрок перенес операцию и был выписан из больницы 22 мая.

Новый сезон российской Премьер-лиги стартует в воскресенье, 21 июля. В первом туре чемпионата России "армейцы" в гостях сыграют с "Ростовом".

Источник: "Матч ТВ"

Владислав Тороп ЦСКА
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