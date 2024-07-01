- Я знал, что Карпин считается легендой в Испании, что у него за плечами под 400 матчей в Ла Лиге. Видел некоторые нарезки в YouTube. Первые впечатления - он настоящий джентльмен, он здесь большой босс, все здесь его безмерно уважают. Я честно горжусь тем, что у меня такой тренер. Шутки? Пока он надо мной не шутил, во время предсезонки очень жёсткие тренировки, сейчас не до смеха, - передаёт слова Ханкича "РБ Спорт".
55-летний главный тренер "Ростова" Валерий Карпин возглавляет жёлто-синих с декабря 2017 года за вычетом паузы на работу в сборной России без совмещения с августа 2021 года по март 2022 года. Под его руководством дончане занимали четвёртое и пятое места по итогам сезона Российской премьер-лиги, что является вторым и третьим лучшим результатом в клубной истории.
В годы игровой карьеры правый полузащитник Валерий Карпин провёл 384 матча в испанской Ла Лиге за "Валенсию", "Сельту" и "Реал Сосьедад", забив 68 голов.
Голкипер "Ростова" Ханкич: Карпин здесь большой босс, все его безмерно уважают
Новичок "Ростова" боснийский вратарь Хидает Ханкич высказал мнение о главном тренере жёлто-синих Валерии Карпине.
Фото: ФК "Ростов"