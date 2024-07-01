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Сергей Ташуев может возглавить казахстанский "Тобол"

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Бывший тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев рассказал о своих планах на будущее.
Фото: ФК "Ахмат"
"Есть вариант с "Тоболом". Решение "Тоболом" принимается. Мое резюме на столе у руководителей клуба", - цитирует слова Ташуева "СЭ". Также тренер отметил, что заинтересовался казахстанским клубом, потому что "команда играет в Лиге Европы".

Напомним, что ранее Сергей Ташуев возглавлял воронежский "Факел", откуда ушел "по семейным обстоятельствам". Также е тренировал такие команды как "Ахмат", "Кубань", "Краснодар" и "Анжи".

В чемпионате Казахстана-2024 "Тобол" идет на 4 позиции, набрав 19 очков в 12 встречах. Первое место на данный момент занимает клуб "Ордабасы".

Сергей Ташуев Тобол Факел
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