"Есть вариант с "Тоболом". Решение "Тоболом" принимается. Мое резюме на столе у руководителей клуба", - цитирует слова Ташуева "СЭ". Также тренер отметил, что заинтересовался казахстанским клубом, потому что "команда играет в Лиге Европы".
Напомним, что ранее Сергей Ташуев возглавлял воронежский "Факел", откуда ушел "по семейным обстоятельствам". Также е тренировал такие команды как "Ахмат", "Кубань", "Краснодар" и "Анжи".
В чемпионате Казахстана-2024 "Тобол" идет на 4 позиции, набрав 19 очков в 12 встречах. Первое место на данный момент занимает клуб "Ордабасы".
Сергей Ташуев может возглавить казахстанский "Тобол"
Бывший тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев рассказал о своих планах на будущее.
Фото: ФК "Ахмат"