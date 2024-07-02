"Жалко, хороший игрок, очень влиятельный для "Локомотива". Теперь клубу надо искать замену, потому что уход Антона - потеря. У него есть все шансы заиграть в Европе, причем в хороших клубах. Антон - очень талантливый футболист в самом расцвете сил, интерес к нему проявят немало хороших команд", - цитирует Барбозу "РИА Новости Спорт".
1 июля московский "Локомотив" объявил, что Антон Миранчук после истечения контракта покидает клуб. К "железнодорожникам" футболист вместе со своим братом-близнецом Алексеем перешёл в 2011 году. Всего за основную команду "красно-зелёных" полузащитник сыграл 217 матчей, в которых сумел забить 51 гол и отдать 34 результативные передачи. 28-летний хавбек вместе с "Локомотивом" стал чемпионом России (2017/18), трёхкратным обладателем Кубка России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и обладателем Суперкубка России (2019).
Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Антона Миранчука составляет 6 млн евро. Сообщалось, что интерес к футболисту предъявляет московский ЦСКА а также клубы из ОАЭ и Катара.
Агент Барбоза предположил, где Антон Миранчук продолжит карьеру
Футбольный агент Паулу Барбоза оценил последствия для "Локомотива" ухода из команды Антона Миранчука, а также высказался о карьерных перспективах полузащитника.
Фото: "Матч ТВ"