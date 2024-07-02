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"РБ Спорт": со следующего сезона "игрок месяца" в РПЛ будет выступать со специальным шевроном

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С сезона 2024/25 в РПЛ появится нововведение для футболистов, которых будут признавать "игроком месяца".
Фото: официальный сайт РПЛ
Со следующего сезона в российской Премьер-лиге появится нововведение, касающееся футболистов, которые будут признаны "игроками месяца". Как сообщает "РБ Спорт", порядок награждения никак не изменится, статуэтку "Лучшего игрока месяца" будут вручать футболисту в первом домашнем матче после объявления результатов.

Весь следующий месяц футболист, признанный "игроком месяца" будет играть со специальной нашивкой на рукаве. Сообщается, что это должно поспособствовать "героизации футболистов РПЛ".

РПЛ РФС Александр Дюков
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