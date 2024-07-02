Со следующего сезона в российской Премьер-лиге появится нововведение, касающееся футболистов, которые будут признаны "игроками месяца". Как сообщает "РБ Спорт", порядок награждения никак не изменится, статуэтку "Лучшего игрока месяца" будут вручать футболисту в первом домашнем матче после объявления результатов.
Весь следующий месяц футболист, признанный "игроком месяца" будет играть со специальной нашивкой на рукаве. Сообщается, что это должно поспособствовать "героизации футболистов РПЛ".
"РБ Спорт": со следующего сезона "игрок месяца" в РПЛ будет выступать со специальным шевроном
С сезона 2024/25 в РПЛ появится нововведение для футболистов, которых будут признавать "игроком месяца".
Фото: официальный сайт РПЛ