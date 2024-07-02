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Виллиан Роша: идентифицирую себя с ЦСКА, хотел бы здесь остаться

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Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о желании продолжить карьеру в московском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
"Хотел бы остаться в ЦСКА? Да, я хорошо и комфортно себя чувствую в команде, идентифицирую себя с этим клубом, мне все нравится. Я стараюсь максимально и предельно качественно отрабатывать свой контракт", - цитирует Рошу "РБ Спорт".

Виллиан Роша выступает за московский ЦСКА с сентября 2022-го года. Его трансфер из португальского "Портимоненсе" обошелся "армейцам" в 2 миллиона евро. В минувшем сезоне на счету бразильца 2+1 по системе гол+пас. Всего Роша принял участие в 36-ти матчах во всех турнирах, из которых 24 - в РПЛ.

ЦСКА Виллиан Роша
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