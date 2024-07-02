"Мы не планировали отпускать Максима Глушенкова. Сделать с этой ситуацией, по нашему положению, мы ничего не смогли. Если бы Глушенков остался - это были бы одни задачи, сейчас же они будут несколько скорректированы. Проведем совещание с тренерским штабом ближе к началу сезона и определим задачи", - сказал Нагорных.
В прошлом сезоне Максим Глушенков был одним из лидеров "железнодорожников", 24-летний нападающий сыграл в 38 встречах, забил восемь голов и сделал 21 голевую передачу. В рамках Российской Премьер-Лиги форвард 16 раз ассистировал своим партнерам и стал лучшим ассистентом чемпионата, повторив рекорд бывшего зенитовца Халка.
В это летнее трансферное окно "Зенит" купил игрока, "Локомотив" пытался сохранить Глушенкова, но не потянул финансовую конкуренцию с петербургским клубом. Также этим летом "железнодорожники" потеряли другого лидера - Антона Миранчука, игрок и клуб не смогли договориться о продлении трудового соглашения, которое закончилось 30 июня.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Нагорных: задачи "Локомотива" на сезон будут скорректированы после ухода Глушенкова
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о задачах команды на предстоящий сезон после ухода Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Локомотив"