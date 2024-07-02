"Человек, скорее всего, выбирает деньги, главная мотивация - финансы. Исключения бывают, тут надо интересоваться, что он за личность, какой характер, как проявлял себя в прошлых клубах. Случаи, когда игрока берут в таком возрасте, и он сполна оправдывает приглашение - скорее исключение", - сказал Булатов.
Пресс-служба московского "Спартака" 1 июля объявила о трансфере 32-летнего испанского нападающего "Реала Бетиса" Виллиана Жозе. В прошедшем сезоне форвард сыграл в 43 матчах, забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач. В начале своей карьеры бразильский футболист играл за вторую команду мадридского "Реала", но за основу провел лишь неполный матч, выйдя со скамейки запасных. Также Жозе защищал цвета "Реала Сосьедада", бразильский "Сан-Паулу", отправлялся в аренду в Англию в клуб "Вулверхэмптон". Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 5 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Булатов - о трансфере форварда Жозе в "Спартак": человек, скорее всего, выбирает деньги
Бывший футболист "Спартака" Виктор Булатов поделился ожиданиями от игры нового нападающего красно-белых Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"