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Личка - о Шунине: он не собирается прощаться с футболом. Еще год-два поиграет

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка рассказал о дальнейшей карьере 37-летнего голкипера Антона Шунина, который недавно покинул клуб.
Фото: Global Look Press
"Он еще хочет играть, прощаться с футболом ему еще рано, он не собирается этого делать. Еще год-два он, думаю, поиграет", - сказал Личка.

1 июля стало известно об уходе Антона Шунина из московского "Динамо", в футболке бело-голубых он играл на протяжении всей своей карьеры - 17 лет, 366 матчей. Среди голкиперов он является рекордсменом по проведенным за московскую команду играм, его включили в клуб Льва Ивановича Яшина. В системе динамовцев футболист числился с 1994 года, дебют за основу состоялся в 2007-м.

В прошедшем сезоне "Динамо" не хватило одной ничьей, чтобы завоевать чемпионский титул. В последнем 30-м туре бело-голубые проиграли в гостях "Краснодару" (0:1). По итогу подопечные Марцела Лички взяли бронзовые медали, набрав 56 очков и отстав от чемпиона "Зенита" всего на один балл.

Источник: ТАСС

Шунин Антон Марцел Личка
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