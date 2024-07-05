"Рубин" отдал защитника Дрезгича в аренду в чемпионат Венгрии
Сербский центральный защитник казанского "Рубина" Урош Дрезгич перешел в венгерский "Диошдьёр" на правах аренды.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале казанского клуба. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2024-25.
Урош Дрезгич перешёл в "Рубин" в сентябре 2023 года из сербского клуба "Чукарички", защитник провёл за команду пока только два матча. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.