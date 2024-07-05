Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Испания
19:00
ГерманияНе начат
Португалия
22:00
ФранцияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Црвена Звезда
13:00
СочиНе начат
Актобе
18:00
СпартакНе начат
Зенит
19:30
ТальересНе начат

"Рубин" отдал защитника Дрезгича в аренду в чемпионат Венгрии

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Сербский центральный защитник казанского "Рубина" Урош Дрезгич перешел в венгерский "Диошдьёр" на правах аренды.


Об этом сообщается в официальном Telegram-канале казанского клуба. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2024-25.

Урош Дрезгич перешёл в "Рубин" в сентябре 2023 года из сербского клуба "Чукарички", защитник провёл за команду пока только два матча. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.

Рубин Урош Дрезгич Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится