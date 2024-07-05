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Полузащитник "Динамо" Фомин: первое время было тяжело осознавать, что мы упустили чемпионство

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Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин рассказал об эмоциях команды после упущенного чемпионства в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Когда в важном матче тебя устраивает ничья, было первое время тяжелое осознание, что упустили чемпионство. Но сейчас работаем, нужно жить настоящим, не прошлым, смотрим вперед, готовимся к чемпионату", - цитирует Фомина "ТАСС".

В заключительном туре РПЛ сезона-2023/2024 московское "Динамо" уступило на выезде "Краснодару" со счётом 0:1, а петербургский "Зенит" на своём поле одержал победу над "Ростовом" со счётом 2:1. Команда Сергея Семака, набрав 57 очков в 30-ти турах, стала чемпионом России в шестой раз кряду, а бело-голубые расположились на третьей строчке с 56-ю очками.

В завершившемся сезоне Даниил Фомин провёл за московское "Динамо" во всех турнирах 34 матча и отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро.

Динамо Даниил Фомин
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