"Если будет действительно выгодное предложение, то Давилу нужно продавать. Не заиграл он в ЦСКА, не может хорошо взаимодействовать с остальными ребятами. Он пока что лишь оправдывает свою фамилию - умеет только давить. Чем-то напоминает в этом плане Заболотного. Но этого мало!", - цитирует Пономарёва "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий ЦСКА Виктор Давила может перейти в "Америку", однако в клубе опровергли эту информацию. Нападающий перешёл в московский клуб из мексиканского "Леона" летом 2023 года за пять миллионов евро. В завершившемся сезоне Давила провёл за "армейцев" во всех турнирах 32 матча и отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в пять миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.
По итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата - новым главным тренером команды был назначен Марко Николич, ранее работавший в "Локомотиве".
Пономарев: Давилу нужно продавать - он пока что лишь оправдывает свою фамилию - умеет только давить
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном уходе нападающего "армейцев" Виктора Давилы.
Фото: ПФК ЦСКА