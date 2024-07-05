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Источник: полузащитник "Галатасарая" Актюркоглу не заинтересован в переходе в "Спартак"

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Полузащитник "Галатасарая" Керем Актюркоглу не заинтересован в переходе в московский "Спартак".
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, полузащитник "Галатасарая" Керем Актюркоглу не заинтересован в переходе в московский "Спартак" - игрок хочет перейти в европейский клуб. Сообщалось, что в турецком полузащитнике заинтересованы клубы из Саудовской Аравии и Испании.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" договорился с турецким "Галатсараем" о переходе Керема Актюркоглу - сообщалось, что красно-белые заплатят за переход игрока 15 миллионов евро. В завершившемся сезоне Керем Актюркоглу провёл за турецкий клуб во всех турнирах 54 матча и записал на свой счёт 15 забитых мячей и 9 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 15 миллионов евро.

Напомним, что новым главным тренером московского "Спартака" был назначен сербский специалист Деян Станкович, ранее работавший в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде". В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 красно-белые сыграют на выезде с "Оренбургом".

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