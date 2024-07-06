Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Англия
19:00
ШвейцарияНе начат
Нидерланды
22:00
ТурцияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
Отменён
РодинаОтменён
Динамо
15:30
ОФК БелградНе начат
Динамо Мх
16:00
ЧайкаНе начат
Локомотив
18:00
БалтикаНе начат
Факел
18:00
Арсенал ТулаНе начат
Краснодар
19:30
РостовНе начат

Агент: мне ничего не известно об интересе ЦСКА к Гонсало Тапии

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Фернандо Фелисевич, представляющий интересы нападающего Гонсало Тапии, высказался об интересе ЦСКА к своему клиенту.
Фото: GETTY IMAGES
"К Тапии есть интерес из России? Информация не соответствует действительности. Мне ничего не известно об интересе ЦСКА к Гонсало", - цитирует агента Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий "Универсидад Католика" Гонсало Тапия может перейти в московский ЦСКА. В 2024 году чилиец провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счёт семь забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 1,3 миллионов евро, контракт игрока с клубом истекает в конце 2024 года.

ЦСКА Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится