"К Тапии есть интерес из России? Информация не соответствует действительности. Мне ничего не известно об интересе ЦСКА к Гонсало", - цитирует агента Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий "Универсидад Католика" Гонсало Тапия может перейти в московский ЦСКА. В 2024 году чилиец провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счёт семь забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 1,3 миллионов евро, контракт игрока с клубом истекает в конце 2024 года.
Агент: мне ничего не известно об интересе ЦСКА к Гонсало Тапии
Футбольный агент Фернандо Фелисевич, представляющий интересы нападающего Гонсало Тапии, высказался об интересе ЦСКА к своему клиенту.
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