По информации источника, полузащитник Иван Илич будет зарабатывать в петербургском "Зените" 3 миллиона евро в год. Сообщалось, что полузащитник может перейти из "Торино" в петербургский клуб уже на следующей неделе.
В завершившемся сезоне Иван Илич провёл за итальянский "Торино" во всех турнирах 33 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 18 миллионов евро, соглашение игрока с "Торино" рассчитано до лета 2027 года.
Напомним, что ранее петербургский "Зенит" приобрёл нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова, голкипера "Балтики" Евгения Латышонка, защитника "Краснодара" Сергея Волкова и защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова.
Источник: "СЭ".
"СЭ": Иван Илич будет зарабатывать в "Зените" 3 миллиона евро в год
Полузащитник "Торино" Иван Илич может зарабатывать в "Зените" три миллиона евро в год.
Фото: GETTY IMAGES