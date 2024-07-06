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"СЭ": Иван Илич будет зарабатывать в "Зените" 3 миллиона евро в год

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Полузащитник "Торино" Иван Илич может зарабатывать в "Зените" три миллиона евро в год.
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, полузащитник Иван Илич будет зарабатывать в петербургском "Зените" 3 миллиона евро в год. Сообщалось, что полузащитник может перейти из "Торино" в петербургский клуб уже на следующей неделе.

В завершившемся сезоне Иван Илич провёл за итальянский "Торино" во всех турнирах 33 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 18 миллионов евро, соглашение игрока с "Торино" рассчитано до лета 2027 года.

Напомним, что ранее петербургский "Зенит" приобрёл нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова, голкипера "Балтики" Евгения Латышонка, защитника "Краснодара" Сергея Волкова и защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова.

Источник: "СЭ".

Зенит Торино Иван Илич
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