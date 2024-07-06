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Марцел Личка - об игре 17-летнего игрока "Динамо" Окишора: очень плохо сыграл, убираем его в дубль

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Главный тренер "Динамо" высказался об игре 17-летнего игрока московского клуба Виктора Окишора.
Фото: "Динамо"
"Очень плохо сыграл, убираем его в дубль. Его карьера в "Динамо" закончилась (смеется). Если серьезно, то он мне понравился. Он молодой парень, ему 18 лет, нужно набирать мышечную массу", - цитирует слова Лички Sport24.

Напомним, что сегодня "Динамо" в рамках Братского Кубка обыграли сербский "ОФК" со счетом 2:0. Голами отметились Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев. Виктор Окишор провел на поле 78 минут и не отметился результативными действиями.

Российский полузащитник является воспитанником футбольной академии "Динамо". С 2023 года выступает за команду "Динамо-2", за которую провел 32 матча, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

На данный момент московское "Динамо-2" занимает 1 место в турнирной таблице с 34 набранными очками, опережая московский "Спартак-2" по дополнительным показателям.

Марцел Личка Динамо Чемпионат России ПЛ
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