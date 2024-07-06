"Акрон" и "Локомотив Пловдив" близки к соглашению по переходу Митчи Нтело. Осталось только обсудить переход с самим игроком", - цитирует слова агента Sport24.
Митчи Нтело перешел в болгарский "Локомотив" 30 января, заключив контракт до конца 2026 года. В составе "железнодорожников" игрок провел 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Ранее он выступал за бельгийский "Шарлеруа" и нидерландский "МВВ".
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 500 тысяч евро.
Игрок болгарского "Локомотива" Митчи Нтело близок к переходу в "Акрон"
Юнус Ю Омури, футбольный агент игрока болгарского "Локомотива" Митчи Нтело, прокомментировал информацию о том, что его клиент близок к переходу в тольяттинский "Акрон".
Фото: ФК "МВВ"