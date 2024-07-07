"Как турист раньше был в Петербурге два или три раза. В основном зимой. А сейчас впервые оказался летом. В восторге от всей этой красоты! Сейчас еще жена приедет, думаю, с ума сойдет. В клубе все организовано на высочайшем уровне, меня встретили, показали инфраструктуру. Это восторг", - цитирует Латышонка "Чемпионат".
Напомним, что в летнее трансферное окно петербургский "Зенит" активировал опцию выкупа голкипера Евгения Латышонка за 300 тысяч евро. В завершившемся сезоне голкипер провёл за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 34 встречи, пропустил суммарно 44 мяча и сохранил свои ворота в неприкосновенности в восьми встречах. Рыночная цена вратаря, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 1,5 миллионов евро. Контракт 26-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
По итогам сезона-2023/2024 команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз подряд, а также выиграла Кубок России - в финале сине-бело-голубые одержали победу над "Балтикой" со счётом 2:1.
Латышонок: в "Зените" все организовано на высочайшем уровне - это восторг!
Голкипер "Зенита" Евгений Латышонок рассказал о своих первых впечатлениях от Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"