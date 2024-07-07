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В "Динамо" прокомментировали будущее вингера Лесового в команде

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Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин поделился информацией касательно будущего нападающего Даниила Лесового.
Фото: ФК "Динамо"
- Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но у игрока есть желание получать больше игровой практики, и все стороны понимают, что для этого ему, скорее всего, надо будет искать команду, в которой будет для этого больше возможностей.

Напомним, ранее Даниил Лесовой рассказал, что вопрос о его будущем в "Динамо" с руководством клуба пока не обсуждался.

С февраля по июнь этого года Лесовой, играющий на позиции левого вингера, выступал за "Маккаби" из Хайфы на правах аренды. В составе израильской команды нападающий принял участие в 9 матчах и не отметился голевыми действиями. Действующий контракт 26-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года.

Источник: ТАСС

Дмитрий Гафин Динамо Даниил Лесовой
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