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Медведев - о возможном переходе Сергеева в "Крылья Советов": слухи не комментируем!

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе форварда Ивана Сергеева в "Крылья Советов".
Фото: Чемпионат.com
"Мы слухи не комментируем!" - приводит слова Медведева "СЭ".

Напомним, ранее сообщалось, что центрфорвард "Зенита" Иван Сергеев может вернуться в "Крылья Советов", за которые он выступал до января 2022 года.

В минувшем сезоне нападающий сборной России принял участие в 39 матчах за сине-бело-голубых, в которых забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач, и помог команде завоевать требл.

Зенит Иван Сергеев Крылья Советов Александр Медведев Российские трансферы
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