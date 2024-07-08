"Мы слухи не комментируем!" - приводит слова Медведева "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что центрфорвард "Зенита" Иван Сергеев может вернуться в "Крылья Советов", за которые он выступал до января 2022 года.
В минувшем сезоне нападающий сборной России принял участие в 39 матчах за сине-бело-голубых, в которых забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач, и помог команде завоевать требл.
Медведев - о возможном переходе Сергеева в "Крылья Советов": слухи не комментируем!
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе форварда Ивана Сергеева в "Крылья Советов".
Фото: Чемпионат.com