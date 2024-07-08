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Полузащитник "Краснодара" Кади Боржес может вернуться в "Карабах"

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Хавбек Кади Боржес может покинуть "Краснодар" в это трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, атакующий полузащитник Кади Боржес близок к возвращению в "Карабах", за который он выступал в сезоне 2021/2022 и части сезона-2022/23. Сообщается, что азербайджанский клуб сделал официальное предложение о трансфере игрока.

Контракт 28-летнего бразильца с краснодарским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. В минувшем сезоне хавбек провел за "быков" 33 матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами и тремя результативными пасами на партнеров.

Источник: "РБ Спорт"

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