По информации источника, атакующий полузащитник Кади Боржес близок к возвращению в "Карабах", за который он выступал в сезоне 2021/2022 и части сезона-2022/23. Сообщается, что азербайджанский клуб сделал официальное предложение о трансфере игрока.
Контракт 28-летнего бразильца с краснодарским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. В минувшем сезоне хавбек провел за "быков" 33 матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами и тремя результативными пасами на партнеров.
Источник: "РБ Спорт"
Полузащитник "Краснодара" Кади Боржес может вернуться в "Карабах"
Хавбек Кади Боржес может покинуть "Краснодар" в это трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"