"Пока понимания по будущему Дмитрия нет. Дело в том, что руководство "Пари НН" обещали продление, если команда сохранит прописку в РПЛ - это публично обещал генеральный директор клуба. Я так понимаю, что пока своё слово они припрятали. Конечно, другие варианты продолжения карьеры прорабатываются. Но "Пари НН" ведёт себя как-то несолидно", - цитирует Ерёмина "Чемпионат".
В завершившемся сезоне Дмитрий Стоцкий провёл за "Пари НН" во всех турнирах 27 матчей и отличился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 300 тысяч евро, контракт игрока с клубом истёк 30-го июня. Ранее Дмитрий Стоцкий выступал за "Балтику", "Уфу" и "Краснодар".
По итогам сезона-2023/2024 команда Саши Илича заняла 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата - нижегородцы одержали победу над тульским "Арсеналом" в стыковых матчах с общим счётом 3:2 и примут участие в следующем сезоне РПЛ.
Агент Стоцкого: варианты продолжения карьеры прорабатываются, но "Пари НН" ведёт себя как-то несолидно
Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника Дмитрия Стоцкого, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Пари НН"