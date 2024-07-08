"Думаю, Илья начнет сезон в ЦСКА, а дальше уже будем смотреть. Трансферное окно открыто еще до 12 сентября, так что дальше все может произойти", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне голкипер Илья Помазун выступал за екатеринбургский "Урал" на правах аренды - вратарь принял участие в 34-х встречах, пропустил 50 мячей и 8 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего голкипера в 2 миллиона евро, контракт Помазуна с московским ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.
По итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, екатеринбургский "Урал" расположился на 14-й строчке, уступил в стыковых матчах тольяттинскому "Акрону" с общим счётом 2:3 и вылетел из РПЛ.
Агент Помазуна высказался о будущем голкипера
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Урал"